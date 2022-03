Samuel L. Jackson quiere volver a Star Wars

Star Wars está atravesando un gran momento. Su próximo gran estreno será Obi-Wan Kenobi, una serie limitada de 6 episodios en Disney +, que traerá de regreso a Ewan McGregor y Hayden Christensen. Pero ahora hay otro actor que quiere volver a la franquicia y estamos hablando de Samuel L. Jackson.

“Yo pregunté. La única persona a la que alguna vez le dije algo sobre regresar es a Bryce Dallas Howard porque acabo de hacer una película con ella que dirige episodios de The Mandalorian. Le dije: ´¿Tú crees que puedes ayudar a conectar a un hermano? Quiero decir, te gusto, ¿verdad?´, y ella dijo: ´¡Te amo, eres increíble!´ ¡Vuelve a integrarme! Ponme a entrenar. Aprenderé a usar el sable de luz con la mano izquierda”, manifestó el actor.

El detalle de la mano izquierda no es menor. En Star Wars: Revenge of the Sith, Mace Windu pierde en un enfrentamiento con Palpatine, que termina cortándole la mano derecha y lo arroja al vacío. Pero, al igual que sucedió con Darth Maul, bien podría haber sobrevivido a la caída y haber sostenido su vida con prótesis cibernéticas.