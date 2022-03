Dr. Strange 2: Benedict Cumberbatch vaticinó un éxito

Doctor Strange in the Multiverse of Madness será el próximo gran proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel. Se espera que en esta película, la historia tome un destino mucho más ambicioso que en los proyectos previos que fueron preparando el terreno.

Y el que está muy entusiasmado con la cinta es el propio Benedict Cumberbatch. El actor vaticina un éxito para esta película. “Si está a la altura de lo que se propone alcanzaremos un éxito al nivel de Spidey. Marco mi bandera en la arena sobre esto”, dijo en una entrevista reciente.

“Hay mucho ajuste de cuentas y mucho autodescubrimiento. Strange es casi un extraño para sí mismo antes de que esta película se desarrolle y revele lo que, esencialmente, está en su naturaleza, que luego tiene que confrontar, resistir, caer o convertirse. Hay algunas ideas muy atrevidas y algunas pruebas extraordinarias de extraños encuentros. Hay conclusiones muy inesperadas”, agregó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 6 de mayo de este año.