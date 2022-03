Austin Butler brilla en el tráiler de la biopic de Elvis

Seguramente Elvis Presley haya sido una de las leyendas de la música más grandes de todos los tiempos. Su vida fue tormentosa, llena de altibajos y locuras por parte del Rey del Rock. Ahora, será Baz Luhrmann quien llevará su vida como director a la pantalla grande con ELVIS, la nueva película de Warner Bros.

En el trailer podemos ver a Austin Butler interpretando al legendario músico, quien seguro se te hace conocido por la participación que tuvo en Once Upon a TIme… in Hollywood y porque es la ex pareja de Vanessa Hudgens.

El actor sabe perfecto que será una gran oportunidad para él, por lo que decidió explorar al máximo sus capacidades y así lograr una buena interpretación de Elvis.

La película abordará la vida y la música del mito, vistas a través del prisma de la complicada relación que mantuvo con su mánager, el Coronel Tom Parker quien será interpretado por el mítico Tom Hanks.