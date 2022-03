Billie Eilish fomenta el uso de comidas nutritivas

En el año 2020, Billie Eilish tuvo que cancelar su gira mundial Where Do We Go? World Tour debido a lo que fue el golpe fuerte de la pandemia de COVID-19, sin embargo, el aislamiento en su casa de Los Ángeles hizo que la cantante y su madre, la actriz Maggie Baird, se unieran a favor de una buena causa.

La madre de Eilish y la cantante decidieron tomar medidas y compraron varias comidas en diferentes restaurantes de L.A para donar, pero mientras trabajaban con organizaciones benéficas para distribuirlos, notaron que las restricciones dietéticas y el valor nutricional no siempre tiene en cuenta muchas ofertas.

Para unir las luchas de madre e hija, Baird lanzó la organización sin fines de lucro Support + Feed a mediados del 2020, con el objetivo de proporcionar comidas nutritivas a base de plantas a las personas necesitadas.