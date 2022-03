Britney Spears demandaría a su ex manager

Britney Spears se ha mostrado predispuesta a demandar a su ex manager Lou Taylor. Eso lo ha comunicado en sus redes sociales en un posteo que dejó a vistas algunas de sus decisiones acerca de su nueva vida, apuntando a que la cantante se encuentra buscando venganza. Desafortunadamente, borró dicho posteo momentos después.

Según la princesa del pop, esta no se sentía segura bajo la representación de Taylor e incluso llegó a temer por su vida. Es por ello que no dudará en demandar a alguien en cuanto tenga la oportunidad. Pese a haberlo publicado en sus redes, lo borró, por lo que puede que no haya querido que tanta gente conociera sus futuros planes.

De igual manera, Britney ha comentado que su padre adoraba a dos de las firmas fundadas por Taylor llamadas Tri Star Sports y Entertainment Group Founder Lou Taylor. Por lo que todo indica que Jamie Spears hacía todo lo que la representante le pedía, por lo que la cantante comenzó a sospechar acerca de un plan más macabro, incluso pensando que querían matarla.