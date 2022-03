La ex esposa de Bill Gates habla del final de su matrimonio

La ex esposa de Bill Gates ha hablado acerca de la amistad de su ex marido con el empresario Jeffrey Epstein, quien no es del agrado de Melinda y de quien dijo haber tenido pesadillas. Además, parece que Gates tuvo algunos affaires románticos a lo largo de lo que fueron 27 años de matrimonio, por lo que la relación no habría quedado de la mejor manera.



Según ella, Gates habría tenido constantes reuniones con Epstein, cosa que a Melinda realmente no le molestaba, por eso exigió conocerlo. Para su sorpresa, cuando lo hizo se dio cuenta de que había algo malo en él y se arrepintió de haberlo conocido al instante. Supuestamente, era una persona aborrecible y se veía casi que maquiavélico para los ojos de Melinda, a tal punto que tuvo algunas pesadillas sobre él durante un tiempo.

La ex esposa de Gates siente mucho dolor por las menores de edad que fueron abusadas por este temible personaje y, para ella, las reuniones de su ex con este ser fue uno de los tantos motivos que la llevaron a solicitar el divorcio. Ahora, cree que quien debe responder por esos encuentros es Gates.