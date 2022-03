Subastan foto de la princesa Diana en la que "se veía fea"

Durante esta semana la casa de subastas británica Bonhams estará subastando una fotografía de la princesa Diana de Gales de 1986, en la cual tenía 25 años. La foto fue tomada por el fotógrafo de moda Terence Donovan.

Este miércoles salió a relucir que la fotografía se estará ofreciendo con un precio inicial de 20,000 dólares (1,103,000 en pesos dominicanos) y la venta se realizará en Knightsbridge, Londres.

The Daily Mail informó que la peculiaridad que tiene esta foto es que desagradó muchísimo a la entonces esposa del príncipe Carlos de Inglaterra.

“Cuando Diana vio la fotografía, hizo una mueca extraña y expresó su disgusto con el resultado”, expresó Sarah Lindberg.

En la imagen se puede a observar a la fallecida Diana posando con un vestido morado strapless, de terciopelo corrucago.

Sarah Lindberg añadió que esto se sabe ya que el comprador original de la foto contó que se la puso delante a Lady Di para un autógrafo y está respondió: “Oh, no, no me gusta esa foto”.

ABC confirmó que la fotografía ha sido utilizada años más tarde como parte de una colección de sellos en honor a Diana y salieron a la venta luego de su trágica muerte en 1997.

El fotógrafo de modas Terence Donovan tuvo la oportunidad de captar a Diana a través del lente en tres ocasiones, una en 1986 y otras dos veces en 1987.