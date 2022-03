Billie Eilish compartió cómo es vivir con sus padres

A pesar de tener tan solo 20 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las más grandes estrellas dentro de la industria de la música, siendo incluso halagada por legendarios artistas. Sin embargo, a pesar de su fama no ha cambiado su sencillez, ya que en su última entrevista con V Magazine, la cantante ha revelado que todavía vive con sus padres en la casa donde creció.

Según contó, su relación con su hogar no ha cambiado al igual que con sus padres y su hermano. Puede que para algunas personas les parezca molesto, pero para ella admite que es porque no la conocen a ella ni a las personas que crecieron allí. Para la cantante, es como si entrara a la casa y fuera el año 2003, no hay señales de que exista una persona famosa a menos de 200 pies en toda el área.

Para ella es muy divertido recordar las cosas que vivió y mantenerse paralela a la realidad del mundo exterior, logrando así centrarse en su vida y mantener los pies sobre la tierra. La estrella aclaró que sus amigos son las personas con la que trabaja todos los días, y al vivir de esta manera se ahorra malas intenciones de gente que busque solamente colgarse de su fama.