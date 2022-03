Kourtney Kardashian se sinceró sobre el reality de la familia

De la mano de Travis Barker, su gran amor, Kourtney Kardashian ha entrado en una etapa nueva en su carrera. La empresaria se ha sincerado en su más reciente entrevista con el medio Bustle acerca de cómo afectó su vida la forma en la que fue retratada en el reality Keeping Up with the Kardashians.



Según reveló, al filmar el programa se convertía todo en un ambiente realmente tóxico para ella. En él, se peleaba con sus hermanas y había muchas cosas que iban sucediendo, que incluso para ella la hacían salir de la felicidad. El extenso reality duró 20 temporadas, finalizando a finales del 2021 tras haber comenzado en 2007.

Kourtney ha dicho que sentía que estaba siendo casi un personaje, que esa mujer de mal humor y solamente era para las cámaras ya que una vez que terminaban de grabar se reía de todo. Para ella esto era algo normal, pero todo cambió cuando comenzaron a atacarla en las redes y empezó a sentirse realmente mal al respecto, especialmente con su madre y sus hermanas que la empujaron a filmar más de su vida para el programa.