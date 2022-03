¿Rosalía envió indirectas a C. Tangana en su nuevo álbum?

C. Tangana es uno de los artistas del momento, de eso no caben dudas. Rosalía, de igual manera, tiene cada vez más fanáticos alrededor del mundo. Pero desde 2017 que hay un cruce de indirectas que no ha cesado.

Todo comenzó cuando C. Tangana publicó Mala Mujer, un tema en el que se refería a su relación con Rosalía. "Ha dejado cicatrices con sus uñas de gel", dice la canción. Más tarde publicó Tú me dejaste de querer, una nueva canción con guiños al vínculo con la catalana. Pero ahora Rosalía respondió con su nuevo álbum.

Motomami es el último disco de Rosalía. Luego de Saoko, su último hit, está el tema Candy y en él se pueden ver varias indirectas. "Sé que tú no me has olvidado. Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte. Llevaba tu esclava para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice un arte”, dice el tema.

"Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad”, dice La Fama, el tema en el que Rosalía realizó una colaboración con The Weeknd. Por último, en el tema Como un G se ven aún más indirectas. "Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado pero te deseo paz y libertad”, clarificó.