Un cómic de Marvel primera edición se vende en 2.4 millones

Marvel es una de las marcas más valoradas en el mundo y mucho tiene que ver su Universo Cinematográfico. Sin embargo, todos sus personajes nacieron previamente en las páginas de los cómics. Y los precios que pueden llegar a pagarse por estos ejemplares gráficos son realmente sorprendentes.

Es que recientemente se vendió un primera edición de Marvel Comics en poco más de 2,4 millones de dólares.

'The book, Marvel Comics No. 1, published in 1939, is so valuable because it is known as the pay copy, in which the publisher recorded the payments he owed to the illustrators, said Stephen Fishler, the chief executive of ComicConnect.' - Per the New York Times pic.twitter.com/SRwCNNB11m — First Issue Club Podcast (@FirstIssueClub) March 21, 2022

Marvel Comics No. 1 fue publicado en 1939 y es tan especial porque es conocida como la copia de pago. Recibe este nombre, porque en su interior se revela cuánto se les pagó a los escritores y a los dibujantes. La portada, a cargo del ilustrador Frank R. Paul, se pagó 25 dólares.

La subasta se realizó en ComicConnect, un sitio de subastas de cómics en línea. Stephen Fishler, su director, aseguró que el ganador de la subasta es un coleccionista de 40 años y que vive fuera de los Estados Unidos.

Marvel Comics No. 1 presenta a la Antorcha Humana original, que es un precursor del personaje del mismo nombre que luego sería parte de los Cuatro Fantásticos.