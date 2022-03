No la invitaron a los Oscar, se quejó y logró que la convoquen

El 27 de marzo se realizará la gala de los Premios Oscar 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Hay mucha expectativa sobre la premiación y todo el mundo está pendiente de cuáles serán los ganadores este año. Sin embargo, ya hay una polémica.

West Side Story es la última película de Steven Spielberg y está nominada en siete categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, una de sus protagonistas no fue invitada a la ceremonia. Estamos hablando de Rachel Zegler, que hizo su descargo en Instagram.

"No sé, lo he intentado, pero no parece que vaya a pasar: Apoyaré 'West Side Story' desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así son las cosas a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero no pasa nada. Estoy muy orgullosa de nuestra película", explicó en su posteo.

Tras esto, muchos fanáticos comenzaron a peticionar que La Academia convoque a la actriz. Después de la polémica, la joven actriz y cantante ha sido incorporada a la ceremonia como presentadora.

