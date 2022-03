Oscar: esta cinta ganó a mejor película habiendo tenido las peores críticas de la historia

Dentro de los Premios Oscar, hay una categoría a la que todos aspiran y que posiblemente sea la más esperada por la audiencia. Estamos hablando del premio a la Mejor Película.

En la edición 94° de los Premios Oscar, que se realizará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, serán 10 las películas que compitan en esta categoría: Dune, Don´t Look Up, King Richard, El Poder del Perro, Belfast, CODA, Drive My Car, Licorice Pizza, West Side Story y El Callejón de las Almas Perdidas.

Sin embargo, no siempre la película galardonada ha tenido un reflejo en las críticas. De hecho, una cinta de 1929 ganó la estatuilla pese a tener las peores críticas de la historia.

Estamos hablando de The Broadway Melodi, un musical dirigido por Harry Beaumont que ganó el galardón en la edición de 1929, pero cuenta con apenas un 40 % de aprobación en Rotten Tomatoes, el sitio especializado en cine más observado del mundo.

"Dos hermanas, Hank y Queenie Mahoney, llegan a Nueva York soñando con ganarse un lugar en Broadway. Eddie, el novio de Hank, las ayuda a conseguir un número en la compañía en la que él trabaja, pero pronto se enamora de Queenie, la exuberante e ingenua hermana menor, quien conquista a su vez al público y a los productores", dice la sinopsis oficial. En su reparto estuvieron Anita Page, Bessie Love, Charles King y Jed Prouty, entre otros.