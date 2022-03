Seis momentos a notar en los Óscar

La gala de los premios Óscar de este domingo trae una apretada pelea en la categoría de mejor película, tiene varios récords en juego e incluye algunos polémicos cambios dirigidos reconquistar a la audiencia en casa.

Estos son los seis momentos a notar en la ceremonia:

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/27/un-hombre-parado-de-frente-hace-un-gesto-con-su-mano-3b059b70.jpg Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. (FUENTE EXTERNA)

Ucrania

El delicado equilibrio de introducir la guerra en Ucrania en una gala en la cual millonarios se entregan estatuillas doradas fue difícil de manejar para los productores de la ceremonia.

La anfitriona Amy Schumer propuso que el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, un exactor, hablara en la gala de forma remota.

Pero el productor de la noche Will Packer prefirió no pronunciarse sobre el tema al ser cuestionado en una rueda de prensa, mientras que Wanda Sykes, otra de las anfitrionas de la gala, ironizó: "¿No está él ocupado ahora mismo?".

Pero el show se referirá a Ucrania en una forma "orgánica" y "respetuosa", dijo Sykes. Se espera también que los vencedores de la noche mencionen en sus discursos la invasión rusa.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/27/diagrama-oscar-twitter-50829d9c.jpg Se premiará por primera vez al "favorito de los fans". (FUENTE EXTERNA)

Óscar reales vs. Óscar de Twitter

Los productores de los premios Óscar incorporaron este año dos premios para darle espacio a los seguidores del cine a elegir su película favorita, y el "momento más alegre" de una cinta.

Aunque no se trata de un premio formal de la Academia, el "favorito de los fans" generó controversias. Algunas voces reclamaron que los premios "reales" se ven forzados a ceder espacio a los "Óscar de Twitter".

"¡No es que cualquier usuario de Twitter le va a entregar un Óscar a Meryl Streep! No es eso lo que va a pasar", comentó Packer.

Aún está por verse cómo serán entregados los premios de los fans y cuál será la receptividad que tendrá este experimento.

Pero en ocasiones previas Packer ha dicho que la mayor noche del cine se siente como un club muy reservado. "A veces la gala se siente como 'sólo somos nosotros, sólo Hollywood. Nadie más ha sido invitado'", ha dicho.

"Este año queríamos ser un poco más abiertos en nuestra relación con el público".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/27/talia-shire-john-cazale-james-caan-marlon-brando-con-traje-formal-25a2cd02.jpg El Padrino cumple 50 años esta semana. (FUENTE EXTERNA)

Clásicos de cumpleaños

La 94ª edición de los Óscar no sólo honrará a las producciones nominadas este año, sino también a clásicos atemporales como "El Padrino", que cumplió 50 años esta semana.

"Tendremos el clásico de Francis Ford Coppola. Lo vamos a homenajear. Tenemos algunas sorpresas con esto", dijo el productor Will Packer.

Packer también insinuó que la gala incluiría "60 años de James Bond". La primera entrega de las cintas del 007, "El satánico Dr. No", fue estrenada en 1962.

Un adelanto es la presentación de la cantante estadounidense Billie Eilish, quien va a interpretar la canción de "Sin tiempo para morir", la más reciente película de la serie.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/27/jane-campion-con-lentes-y-sombrero-422d6002.jpg La directora Jane Campion nominada por "El poder del perro". (FUENTE EXTERNA)

El poder de las mujeres

La directora de "El poder del perro", Jane Campion, dijo recientemente que ya era hora de "reclamar una sensación de triunfo" al abrir caminos en Hollywood para las mujeres.

La gala del domingo podría elevar aún más ese argumento. Campion, una de las favoritas de la noche, podría convertirse en la tercera directora en ganar en la historia de los Óscar, un año después de que Chole Zhao se convirtió en la segunda con "Nomadland".

Aún más impresionante es que en casi un siglo de historia, su directora de fotografía, Ari Wegner, es la segunda mujer nominada en una categoría dominada por hombres.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/27/una-mujer-con-un-vestido-negro-dae3a7b4.jpeg La actriz Ariana DeBose. (FUENTE EXTERNA)

El bis de Anita

Don Corleone, el patriarca de "El Padrino", el Guasón, el archirrival de Batman, y Anita, una inmigrante puertorriqueña de "Amor sin barreras", no parecen tener nada en común.

Pero si Ariana DeBose gana este domingo el Óscar a la mejor actriz de reparto, como es esperado, se tratará de otro raro momento en el cual dos intérpretes se llevan una estatuilla dorada por encarnar el mismo personaje ficticio.

Robert De Niro conquistó su primer premio de la Academia al encarnar en "El Padrino II" la versión más joven del jefe de la mafia que también le dio un Óscar a Marlon Brando. Ya Joaquin Phoenix conquistó a los votantes protagonizando "Guasón", después de que Heath Ledger consiguiera el premio póstumo por el mismo papel pero en "Batman - El caballero de la noche".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/27/lin-manuel-miranda-con-traje-y-corbata-7a9c1e11.jpg Lin-Manuel Miranda, compositor, letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor estadounidense. (FUENTE EXTERNA)

Bruno-no-no

Lin-Manuel Miranda disputa el Óscar a la mejor canción con "Dos Oruguitas", que será interpretada por el colombiano Sebastián Yatra en la gala.

Pero luego de convertirse en un éxito viral de las redes sociales, "We Don't Talk About Bruno" ("No se habla de Bruno"), también compuesta para la banada sonora de la película animada de Disney "Encanto", la pegajosa canción será interpretada por primera vez por el elenco de la cinta en vivo.

El éxito que con ritmos caribeños cuenta la historia de Bruno, la oveja negra del clan Madrigal, generó más de un millón de videos de TikTok y encabezó la lista Billboard Hot 100 por cinco semanas, convirtiéndose en la canción más popular de Disney.

"Si hay una canción que une a la gente este año, es la clase de cosas que las películas pueden lograr", dijo Packer, recordando que la canción ha sido cantada sin parar en todo el mundo.

"Vamos a ayudarlos a cantarla un poquito más. Desde ya nos disculpamos con los padres", añadió.