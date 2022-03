El pleito entre Chris Rock y Will Smith viene de lejos

La bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock durante la gala de los Oscar dejó a la audiencia y a los espectadores en casa en estado de shock.

Pero no es la primera vez que la estrella de cine se ve enemistada con el comediante.

De hecho, se ha estado gestando una disputa entre la pareja durante los últimos cinco años gracias a las repetidas bromas hechas a expensas de Will Smith o de su esposa.

Cuando presentó los Oscar en 2016, Chris Rock enojó al actor cuando usó a la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, como material de broma en su monólogo de apertura.

En un comentario inicial sobre la diversidad, Chris, de 57 años, se burló de Jada, de 50 años, con quien ha trabajado en la franquicia de películas animadas Madagascar, por boicotear los premios Oscar cuando Will no recibió una nominación por la película "Conmoción cerebral".

“Jada se enojó, dijo que no vendría. Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado”, dijo Chris.

“Tú te enojas. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'”, dijo.

Pero las burlas de Chris no se detuvieron ahí.

Otro chisme surgió en 2018 cuando Chris Rock publicó un comentario controvertido sobre el actor en las redes sociales que se burlaba de su matrimonio anterior.

Will Smith había publicado una foto deseándole a su ex esposa Sheree Zampino un muy feliz cumpleaños, y Chris publicó un comentario que se volvió viral.

“Feliz cumpleaños, @shereezampino. #BestBabyMamaEver! :-) Te amo, Ree-Ree”, escribió Will junto a una foto de Sheree y su hijo Trey. ‘Baby Mama’ es la madre de un bebé cuyo padre es soltero o casado con otra persona.

Chris luego comentó: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”. Sheree luego respondió a Chris, respondiendo: “No odies”.

El intercambio llegó a los titulares en ese momento, considerando que Chris había apuntado a Jada y Will durante los Oscar en 2016.

Sin embargo, el domingo por la noche, Will finalmente tuvo suficiente después de que Chris hiciera una broma de 'GI Jane' sobre el corte de pelo rapado de Jada.

Jada ha sido abierta sobre su lucha contra la pérdida de cabello debido a la alopecia. En diciembre publicó un video donde señalaba un parche de calvicie.

Bullying a los Smith

En el pasado han sido muchas las personas que se han burlado del tipo de relación abierta que tienen Will y su esposa Jade.

La presentadora de los BAFTA, Rebel Wilson, de 41 años, bromeó en el escenario: "¡Pensé que su mejor actuación durante el último año fue estar bien con todos los novios de su esposa!".

Hablando después, Smith insistió en que "nunca ha habido infidelidad", a pesar de que Jada admitió en 2020 que tuvo un "enredo" con el cantante August Alsina, de 29 años.

"Nunca ha habido infidelidad en nuestro matrimonio. Jada y yo hablamos de todo, y nunca nos hemos sorprendido con nada”, dijo Smith.