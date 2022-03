Adele tendrá un nuevo especial

Adele contará con otro especial musical en la televisión norteamericana, en donde volverá a la pantalla de NBC con su show An Audience with Adele. No cabe duda que será una experiencia única y calmará las aguas con los fanáticos que esperaban verla en vivo en más de una ocasión y que no pudieron, ya que la artista canceló muchos de sus shows debido a problemas relacionados con la escenografía.

El show tendrá dos horas de duración y se estrenará a mediados de mayo del 2022 en la pantalla televisiva. En este se podrá tener un primer plano de la vida de la cantante antes de la fama en su casa de Inglaterra, además de presentarse en el mismo lugar tras 5 años de ausencia en los escenarios.

Se cree que interpretará algunos de sus hits, pero también aprovechará para promocionar su nuevo álbum. A parte de todas las canciones, se le realizará una entrevista en donde hablará acerca de su vida, sus ídolos en la música y muchas otras cosas que no son de público conocimiento.