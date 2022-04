Shawn Mendes habla de su ruptura con Camila Cabello

Shawn Mendes ha revelado cómo es que se ha sentido desde que terminó con su relación con Camila Cabello. No solo tuvo que sufrir por esto, sino también por las cosas que vinieron de esa misma ruptura. Ya que el público no se mostró realmente contente con ello, por lo que decidió subir un video a su Instagram para aclarar todo.

El canadiense se encuentra preparándose para sacar nueva música, en la cuál seguro habrá novedades relacionadas al fin de la relación. Mendes comentó que al momento de terminar con el vínculo, uno no se da cuenta de que no es solo el momento de la rutptura, sino que un proceso que viene después. Es que no solo se pierde a la persona con la que compartía cosas, sino también a una amiga.

Mendes señaló que no sabía ni cómo manejar su vida diaria. Como por ejemplo tener que cambiar a la persona a la que llamaba cuando tenía algún ataque de pánico e incluso cuando estaba al borde de perder el control de sus pensamientos. Sin duda, debió haber sido complicado acostumbrarse a que esa persona especial ya no es su confidente.