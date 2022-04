A Sandra Bullock no le gustan las redes sociales y esta es la razón

Sandra Bullock ha revelado las razones por las cuales no le gustan las redes sociales. Al parecer, la actriz no tiene mucho apego a la exposición y esto se lo debe a una película que rodó hace mucho tiempo. Bullock comentó que en la misma aprendió a mantener sus cosas en secreto en vez de estar publicando cada momento de su vida para que otra gente pueda verlos.

La cinta se trata de The Net, en la cuál Sandra aprendió mucho a conocer el trasfondo de los hackers reales, cosa que pensaba que no fuera tan cierta y no le daba mucho interés hasta ese momento. Parece que esta recuerda que en su momento no muchas personas creían que la tecnología tenía el poder que podría llegar a alcanzar en un futuro.



Es por ello que Sandra Bullock cree que es apropiado mantenerse apartada de las redes sociales y dejar que solo la gente de su círculo íntimo sepa algunas cosas de ellas. Sin duda alguna esta es una decisión muy inteligente, y es algo que varios actores comienzan a hacer luego de que sufran algún hackeo o cuando empiezan a sumar fama de manera descontrolada.