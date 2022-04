Cardi B eliminó sus redes sociales tras acalorada discusión por su ausencia en los Grammy

La rapera Cardi B eliminó este domingo sus redes sociales, luego de una acalorada discusión, luego de que sus fanáticos expresaran su descontento por la asusencia de la artista en los premios Grammy.

Cardi B estaba nominada a los premios por la canción Up, como mejor interpretación de rap, pero prefirió no asistir a la ceremonia.

Según Cardi, ella recibió varios mensajes de Twitter de "fanáticos hablando tonterías" sobre su decisión de saltarse el evento, incluidos algunos que apuntaban a sus dos hijos con su esposo Offset.

Según reportaron varios medios estadounidenses que siguieron la transmisión, la disputa en las redes sociales terminó con Cardi B, supuestamente deseando la muerte de la madre de uno de los detractores de Twitter.

Las críticas dirigidas a la rapera se produjeron en medio de una serie de amonestaciones de los fanáticos que estaban decepcionados de que esta no se presentó en la noche más importante de la música.

“Voy a borrar mi Twitter, pero, por Dios, odio a esta f*** base de fans idiotas. ¿Tienes a los idiotas lentos arrastrando a mis hijos, porque ustedes pensaron que iría a los Grammy y no fui, f***k?”, tuiteó momentos antes de que su cuenta verificada se apagara. “¿Cuándo diablos insinué que iba a ir? Simplemente f*** pariente estúpido. No puedo. Necesito protegerme”, finalizó el tuit de la rapera.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/04/foto-montaje-de-la-cara-de-un-hombre-y-una-mujer-589f82bc.jpg

Poco antes de esto, la conversación se acaloró cuando uno de los usuarios insinuó que uno de sus dos hijos es autista.

"¿Besas a tu hijo autista con esa boca?", Preguntó el usuario. A lo que Cardi B respondió “ninguno de mis hijos es autista... No proyectes lo que tienes en mis hijos, f***k".

Finalmente, tras cerrar su cuenta de Twitter, volvió a referirse al tema en un live de Instagram, cuya cuenta también desapareció.

“No hay nada de malo en ese trastorno… Tengo amigos que tienen hijos autistas. Pero mi hijo no tiene eso. Entonces, si quiero decir: 'No le pongas esa mierda a mi hijo', puedo decirlo. ¿Por qué me equivoco al decir eso? … Mi hijo ha estado recibiendo odio desde el día que salió mi f****p***”, dijo.