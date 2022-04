Jamie Lee Curtis reveló que no esconde su cuerpo

Jamie Lee Curtis es la encargada de protagonizar la nueva cinta Everything Everywhere All at Once, para la cual tuvo que pasar por un gran cambio físico. En uno de sus posts más recientes de Instagram, ha revelado cómo quería verse en este papel y acerca de lo que esto significa.

Antes de presentar a su personaje, Curtis dijo que esta película se hizo y se completó poco antes de que pasara la pandemia de Coronavirus. Incluso dijo que la industria del cine ocultó todo para que no se pueda filtrar nada al respecto, sobre todo durante la época más dura del COVID.

Según escribió, el cine implica muchas cosas: correctores, procedimientos, ropa, modeladores corporales, productos para el cabello, todo para ocultar la realidad. Es por esto que decidió que no quiere ocultar más nada, usando este papel para sentirse libre creativa y físicamente, siendo un gran desafío para la legendaria actriz.