Este famoso músico se inspiró en Taylor Swift para su nuevo vídeo

Taylor Swift logró inspirar a muchos artistas a lo largo de su carrera, tanto músicos como cineastas, pero los fanáticos de la artista no veían venir para nada este homenaje. En el nuevo video musical de I’ll Never Not Love You, Michael Bublé ha recreado escenas famosas de películas románticas, entre las que incluyó un gran guiño a uno de los videoclips insignia de la estrella.

En una de sus más recientes entrevistas, Bublé reveló que es un fanático de Swift. Explicando que es una artista increíble y una de las mejores escritoras que hay hoy en día, por lo que hacer referencia a ella es algo que le encantó poder hacer. En el video del cantante canadiense, la esposa del mismo recrea la escena en la que la artista se encuentra en la muestra de su libro All Too Well.

Además de inspirarse en Swift para una de las escenas, Bublé se inspiró en Luisiana Lopilato, su mujer, para escribir la canción. Develó que hacer un video para y con su mejor amiga es algo muy sentimental para él, puesto que hace catorce años comenzaron a salir y ha estado escribiendo esta canción desde aquel entonces. Es por ello que pedirle que hiciera el videoclip con ella es algo que le encanta.