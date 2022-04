Daniel Radcliffe y su amor por los reality shows

Mientras se encuentra promocionando su nueva película, la cual protagoniza con Sandra Bullock y Channig Tatum, Daniel Radcliffe dio una inesperada confesión durante su visita al programa de The Kelly Clarkson Show. La superestrella de Harry Potter reveló que se ha vuelto un adicto a los realitys de televisión.

Todo esto surgió cuando Kelly Clarkson le preguntó si tenía algún placer culposo. Sin embargo, el actor señaló que no le gusta estar este término debido a una vieja experiencia persona, pero confesó que su amor por los reality shows son su amor más pleno a la hora de consumir contenido multimedia.

Radcliffe ha dicho que no tiene miedo en admitir que es lo que está disfrutando sin ninguna ironía. El actor también dijo que aunque no vio la temporada más reciente de su show más querido, The Bachelor, quiere prenderse de lleno y no ver ningún spoiler al respecto por lo que es uno más de los muchos fanáticos del programa.