¡Sorpresa! Captain America podría estar en Black Panther 2

The Falcon and the Winter Soldier. ( FUENTE EXTERNA )

En noviembre llegará a los cines Black Panther 2 y hay muchas expectativas puestas en esta película tras lo que fue la repentina muerte de Chadwick Boseman en 2020. Pero ahora, además de ver cómo se resuelve esta historia, hay otro factor que genera ansiedad entre los fanáticos.

Es que Captain America podría estar en esta película. Cabe recordar que tras los eventos de Avengers: Endgame, Steve Rogers entregó el escudo y luego de The Falcon and the Winter Soldier, fue Sam Wilson, el personaje de Anthony Mackie, el que tomó el escudo y la identidad del Captain America.

Pese a que Mackie tendrá su cinta en solitario, la cuarta del personaje de Captain America, ahora los rumores indican que podría volver para Black Panther 2. Y el propio Mackie pudo haber dado pistas sobre este asunto.

"Va a ser increíble, se los prometo. Va a ser espectacular”, aseguró Mackie en una entrevista con E!, confirmando el final del rodaje de Black Panther 2. La pregunta fue obvia, ¿cómo sabía Mackie esto? "No estoy en esa película, eh. Pero lo he visto, he estado allí. He sido testigo del trabajo. Estoy muy emocionado por que todos vean la secuela. Ya está hecha”, agregó.

Ahora la duda está sembrada.