Esposa de Will Smith: “Nunca dije que necesitaba protección”

Jada Pinkett Smith habla sobre la bofetada de Will Smith: nunca dije que necesitaba protección. ( FUENTE EXTERNA )

Han pasado casi 11 días desde la más reciente edición de los premios Oscar, día en el que espectadores de todo el mundo, presenciaron en vivo la reacción del actor Will Smith, cuando este se subió al escenario para darle una bofetada a Chris Rock, cuando este se burló de Jada Pinkett Smith, esposa del mencionado actor.

Desde entonces, la Academia del Cine se pronunció contra el hecho, Smith renunció a los Oscars, dos de sus películas fueron canceladas, y Chris Rock ha duplicado las ventas de sus shows.

Ahora, Jada ha “roto el silencio”, tras ofrecer unas declaraciones en el portal US Weekly este miércoles donde aseguró lo siguiente:

“No soy una de esas mujeres que necesita protección. El no necesitaba hacer lo que hizo, no necesito protección. No soy una mujer tímida, soy una mujer fuerte, una mujer obstinada que puede pelear sus propias batallas, pero estaré a su lado”.

Asimismo, se dio a conocer la noticia de que Will ingresó por voluntad propia a una clínica de rehabilitación, una fuente de Hollywood informó a ‘The Sun’ que el actor de 53 años, se internó para comenzar a “recibir ayuda para lidiar con el estrés” después de su polémica en los premios.

"Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscars 2022", dijo el medio.

La espora de Smith también dijo que hubiese deseado que las cosas no se volvieran “físicas”, pero asegura no estar enojada con su esposo.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada", dijo.

Las declaraciones de Jada Pinkett fueron ofrecidas a través de su representante.