El nuevo proyecto misterioso de Andrew Garfield para Star +

Andrew Garfield está pasando el que posiblemente sea el mejor momento de su carrera. Recientemente estrenó Tick, Tick...Boom! que ha sido todo un éxito en Netflix y además ha generado todo un revuelo volviendo a ser Spider-Man en Spider-Man: No Way Home.

Recientemente estuvo nominado en la categoría mejor actor por su interpretación de Jonathan Larson en la película de Netflix, pero perdió ante Will Smith. Sin embargo, ahora está en un nuevo y misterioso proyecto lejos de Spider-Man y de Netflix ¡Y será junto a Star +!

Under the banner of Heaven es este nuevo proyecto en el que protagoniza junto a Daisy Edgar-Jones. Esta producción se puede ver por la señal estadounidense de FX y recientemente se confirmó que en Latinoamérica se encargará de su distribución Star+.

Andrew interpretará a Pyre, un detective mormón que investiga el asesinato de Brenda, otra jóven de su comunidad. Según lo que se filtró de la trama, su propia iglesia estará envuelta en este misterioso crimen.

Junto a él, además de Jones, estarán Wyatt Russell, Sam Worthington y Rory Culkin.