Rapunzel en la vida real: duró 19 años sin cortarse el cabello

¿Conoces la historia de Rapunzel y su larga cabellera? Pues ahora hablaremos de una situación similar, pero en la vida real. Es que ésta mujer está irreconocible tras cortarse el cabello por primera vez en 19 años.

Se trata de Vanessa Rammusson, que a los 7 años dejó de ir a la peluquería luego de un corte de cabello que no le gustó. Desde entonces se dejó crecer el cabello hasta el punto de que le llegue casi hasta los pies.

Claro, el largo de su cabello le valió su fama local en Utah. Y también la gran sorpresa de todos sus vecinos cuando mostró en internet el resultado de un cambio extremo de look.

"Cuando tenía siete años, me cortaron el pelo y lo odié y me prometí a mí misma que nunca lo volvería a cortar. Me encantaba tener el pelo largo y tenía curiosidad por ver cuánto crecería. Nunca esperé que mi pelo me llegara a las pantorrillas", explicó en TikTok.

"No quería que la opinión de nadie afectara a mi decisión. Quería cortarme el pelo para mí. Estaba emocionada pero nerviosa por el corte. Me sorprendió la primera vez que vi que no estaba, pero también me sorprendió sentirme guapa y segura con el pelo corto", explicó.