Britney Spears va contra Justin Timberlake

Britney Spears disparó contra Justin Timberlake, su ex pareja, en un posteo que hizo en sus redes sociales y que terminó borrando. Parece que la cantante cambió su perspectiva y sus sentimientos hacia su reconocida ex pareja. Cabe recordar que la princesa del pop tuvo un afamado romance con el ex integrante de NSYNC, el cuál terminó en una ruptura muy dolorosa para ambos.

La cantante ha dicho que Timberlake ha estado usando su nombre, cuando sacó su primer álbum solista Justified la artista cree que su ex la usó para poder vender y terminar de llegar hacia el estrellato. Lo cierto es que algo de razón puede llegar a tener.

Britney escribió un posteo en Instagram, eliminado, diciendo que Jesús le habló a ella acerca de quienes la habían traicionado. Comenzando a hablar de su madre, Lynn Spears, quien tuvo una presentación de libro justo cuando ella estaba pasando por un duro momento en el que la necesitaba; y terminando con su ex pareja a quien fulminó.