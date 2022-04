Harry Styles advierte a sus fanáticos sobre sus próximos trabajos

Harry Styles se ha adentrado de lleno en el mundo de la actuación con dos muy interesantes proyectos que se estrenarán a futuro. Pero sin embargo, el cantante advirtió a sus fanáticos que puede que lo vean en escenas sexuales fuertes. El ex cantante de One Direction, pronto aparecerá en Don’t Worry Darling y My Policeman.

Styles ha dicho que no creo que se pueda ver ninguna de sus películas con los padres, por lo que tendrá que hacer otras más familiares. Según este, las películas contienen algunas escenas muy explícitas.

Veremos que tal serán las películas y particularmente las escenas picantes que protagonizará uno de los hombres más buscados por el público femenino, así que no es de extrañar que tenga mucho éxito en las taquillas.