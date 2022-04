Amber Heard asegura que aún ama a Johnny Depp

Amber Heard tendrá el juicio con su exmarido Johnny Depp. Ella lo acusó de golpearla y ahora afrontará el juicio por violencia. Sin embargo, el propio Depp presentó una demanda de 50 millones de dólares por injurias.

Ahora Heard aseguró que se retirará de las redes sociales, mietnras espera el juicio. “Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabrán, estaré en Virginia, donde enfrentaré a mi exmarido Johnny Depp en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder”, aseguró en un posteo.

Sin embargo, lo que sorprendió es que aseguró que aún lo ama. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré más que nunca en él”, aseguró.

La carrera de Johnny Depp se vio afectada por esta acusación, y el actor perdió su protagónico en la siguiente entrada de la franquicia Fantastic Beasts.