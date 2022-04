Paparazzis vuelven a fotografiar a Camila Cabello en traje de baño

Camila Cabello ha manifestado muchas veces el arduo trabajo que le llevó a ella a aceptar su cuerpo, especialmente luego de haber leído muchas publicaciones malintencionadas sobre su aspecto. La estrella ha vuelto a manifestarse en sus redes sociales, mostrando su decepción y explicando, cómo ser fotografiada constantemente sin su consentimiento la ha afectado negativamente.

En su publicación, la artista ha explicado que se encontraba en un club de playa en Miami y fue encontrada por los paparazzis. Allí, explicó que siempre que se siente vulnerable y no está preparada aparecen para arruinarle su día.

“Me sentí súper vulnerable y sin preparación. Usé bikinis que eran demasiado pequeños y no me preocupé de cómo me veía, luego vi fotos en línea y comentarios y me molesté mucho”, admitió Cabello, de 25 años, en su publicación.

Incluso señaló que los paparazzis comenzaron a afectarla personalmente, por lo que trata de recordarse a sí misma que lo que se publica son los pensamientos de la cultura de la exposición y no los suyos. Esta cultura, según Cabello, se ha acostumbrado tanto a una imagen de su cuerpo que no es real para muchas mujeres y eso hace que la pase realmente mal.

“Cuando afectó mi autoestima, me recordé a mí misma que estaba pensando en los pensamientos de la cultura y no en los míos”, continuó. "Una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de cómo se ve el cuerpo de una mujer 'saludable' que no es real para muchas mujeres".

"Hoy me compré un bikini nuevo, un atuendo jodidamente lindo, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al OCÉANO porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa", explicó. haciendo referencia a su estampado animal de dos piezas.

