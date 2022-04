Cristy Nodal, la madre de Christian Nodal, superó milagrosamente un tumor maligno. Esta situación tuvo a toda la familia en vivo y a su vida peligrando, pese a todos los tratamientos médicos. Ahora, ya superado, generó entusiasmo y emoción en el mundo artístico.

“Tenía como un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. pero nunca perdí la fe”, explicó la madre del exnovio de Belinda.

“Antes de hacerme el último examen, miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen”, reveló la empresaria.

Además, Nodal le escribió a su hijo unas palabras: “No importa que tan ocupado estés , pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha , pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más , necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia”.

“Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, y a mis padres que no me sueltan de su mano. Este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es muy bondadoso”, expresó la mujer.