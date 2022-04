Millie Bobby Brown denuncia nuevamente comentarios sexualizados

Falta poco para el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, la serie que lanzó a Millie Bobby Brown al estrellato. La joven actriz volverá a interpretar a Eleven, pero ahora volvió a referirse a un problema que la aqueja: los comentarios sexualizados que recibe.

"Me enfrento al mismo tipo de cosas a las que se enfrenta cualquier chica de 18 años: transitar hacia la edad adulta, tener relaciones, amistades, y todo eso. Ser querida e intentar encajar, es mucho, y mientras tanto, estás intentando conocerte a ti misma. La única diferencia es que obviamente lo hago a la vista del público”, dijo en una charla con el podcast The Guilty Feminist.

"Puede ser apabullante. Claramente he tenido que enfrentarme más a eso en las últimas dos semanas después de cumplir los 18. Veo una clara diferencia entre la forma de actuar de la gente y la forma de reaccionar de la prensa y las redes sociales ante mi entrada a la mayoría de edad. Y es repugnante. He tenido que lidiar con eso, pero llevo haciéndolo desde siempre", agregó, en referencia a los comentarios sexualizados que recibe.

"Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio", escribió en su momento en 2020, al cumplir 16 años.