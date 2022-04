Shawn Mendes reveló en quién se inspiró para su nueva canción

Luego de separarse de Camila Cabello tras dos años de noviazgo, Shawn Mendes ha lanzado su nuevo single When You’re Gone, el cual pareciera estar inspirado completamente en su relación con su ahora ex novia. Poco después del lanzamiento, reveló que escribió la misma tan solo un mes después de su separación.

Mendes explicó que lanzó su canción basándose en Camila, pero como ellos siempre han sido escritores y se conocen, saben lo que esto significa. Respetándose mutuamente, reveló que siempre habrá transparencia entre ellos. Por lo que no habrá resentimientos por parte de Cabello a la hora de escuchar la canción.

Mendes explicó que escribió esta canción ya que quería ser abierto y sincero, señalando que la única forma en que se puede conectar con personajes reales de una manera real es siendo vulnerable y sincero.