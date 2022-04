Cardi B triunfa en OnlyFans: qué otras famosas lo usan

OnlyFans está sumando cada vez más adeptos, conforme las superestrellas se abren perfiles en la plataforma. Cardi B es una de las personalidades que más dinero acumula en OnlyFans, con una cuota de 4.99 dólares al mes.

Así como Cardi B, hay muchas otras personalidades que tienen una cuenta en esta plataforma en la que generalmente se comparte contenido para adultos, pero también otro tipo de contenidos.

Por caso, Cardi B no sube contenido explícito, sino que promociona sus lanzamientos con adelantos exclusivos. "No, no voy a enseñar mi toto, mis tetas ni mi culo. Link en la bio, va a ser un lugar para mí y mis fans", escribió la dominicana en su momento.

Famosas que están en OnlyFans

Además de Cardi B hay otras famosas que triunfan en OnlyFans: Bella Thorne es una de ellas. En un día logró embolsar un millón de dólares.

Leslie Shaw también está en la plataforma. La cantante peruana estaría ganando cerca de cuatro mil dólares, lo que al año significaría 48 mil dólares.

Hasta ahora, el perfil más buscado es el de Belle Delphine. La cantante tiene una cuota de 35 dólares al mes y más de cinco mil publicaciones.