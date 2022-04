Disney + sigue creciendo y volvió a superar a Netflix en Estados Unidos

Netflix sigue siendo la plataforma de streaming con más usuarios en todo el mundo, pero el crecimiento de Disney + amenaza seriamente al líder del streaming. Y es que ahora nuevamente Disney + ha superado en audiencia a Netflix.

Estos datos provienen de Nielsen, un medidor de audiencia que entrega las cifras semana a semana. Según su última actualización, Turning Red de Disney + sigue siendo lo más visto de marzo, con 1,701 y 1,675 millones de minutos reproducidos en las últimas dos semanas.

Completando el podio, de igual manera que en el último mes, estuvieron The Adam Project y The Last Kingdom, ambas en Netflix.