Cinco superhéroes latinos

Históricamente, los superhéroes han sido norteamericanos o alienígenas que escogieron los Estados Unidos para crecer y vivir. Ahora, conforme pasaron los años, se han buscado opciones diversas. Aquí hablaremos de 5 superhéroes latinoamericanos y lo que representan.

5 - America Chávez

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/18/un-par-de-personas-caminando-en-la-calle-de-noche-0aa48d79.jpg

Interpretada por Xochitl Gómez, debutará en el Universo Cinematográfico de Marvel en Dr. Strange in the Multiverse of Madness. En los cómics, es una joven adolescente de ascendencia latina que viene de otro universo y tiene la capacidad de crear portales para saltar entre realidades alternativas.

4 - Jaime Reyes

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/18/una-persona-en-una-cama-058005b9.jpg

En este caso hablamos de Jaime Reyes, el tercer personaje en tomar la identidad de Blue Beetle. Es un adolescente latino que vive en Texas y un día se encuentra con el escarabajo azul que le da poderes. El Universo Extendido de DC tendrá un proyecto de Blue Beetle con Xolo Maridueña, el actor de Cobra Kai.

3 - Francisco Ramón

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/18/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-59f8081d.jpg

Es uno de los personajes más populares de The Flash, la serie del Universo Extendido de DC. Es un ingeniero de STAR Labs y sus poderes están relacionados con las vibraciones a nivel molecular que incluso muestra la capacidad de afectar el espacio-tiempo. En el show es interpretado por Carlos Valdes.

2 - Chato Santana

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/18/un-hombre-con-humo-saliendo-f8dce987.jpg

También del Universo Extendido de DC, apareció en la primera versión de Suicide Squad, dirigida por David Ayer. Conocido como El Diablo, puede controlar el fuego a voluntad. En el cine es interpretado por Jay Hernández.

1 - Miles Morales

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/18/una-caricatura-de-una-persona-8e02382f.jpg

El superhéroe más popular del mundo también tiene su versión latina. Morales es un joven latino afroamericano que vive en Nueva York y que eventualmente toma la identidad de Spider-Man. Recientemente apareció en el cine en Spider-Man: into the Spider-Verse, la cinta animada que ya ganó un Oscar y que tendrá dos continuaciones. Y, claro, próximamente podría llegar al live-action en el Universo Cinematográfico de Marvel.