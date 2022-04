Actores elegidos para los Gemelos Fantásticos

HBO Max está detrás de la película de Los Gemelos Fantásticos, unos superhéroes que se hicieron muy populares en la tira animada de Los Súper Amigos, combinando fuerzas con Batman o Superman.

Se trata de la historia de Zan y Janya, dos extraterrestres que no tienen habilidades por separado, pero que al unirse pueden adquirir poderes. En efecto, él se convierte en elementos líquidos y ella en animales.

KJ APA e Isabel May son los castings para interpretar a los #WonderTwins!!!



Muy buenas elecciones de cast. La peli comienza rodaje este verano. pic.twitter.com/c0ke24laoP — Alex Atlantis #DC (@AlexAtlantisDC) April 15, 2022

Ahora, The Wrap informó que KJ Apa e Isabel May fueron los elegidos para los papeles protagónicos de esta nueva película. KJ Apa es conocido por interpretar a Archie Andrews en seis temporadas de la popular Riverdale. Isabel May encabezó el elenco de la precuela de Yellowstone: 1883. También actuó en Young Sheldon y Alexa & Katie.

La película tendrá a Adam Stykiel en el guión, quién también está a cargo del guión de Black Adam, la cinta que traerá a Dwayne Johnson en su papel protagónico.