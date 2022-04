Audio revela a exesposa de Johnny Depp aceptando que lo golpeó

El juicio en el que Johnny Depp demanda a su exesposa Amber Heard por difamación, continua su curso este jueves, mientras varios detalles de la convivencia de la pareja siguen saliendo a la luz.

Imágenes sobre el dedo que perdió el actor en medio de una discusión con Amber, y una imagen que la defensa de la actriz objetó para que no fuera publicada, donde se veía el lado de la cama de Johnny Depp embarrada de excremento humano, son algunas de las cosas que se detallaron.

Quienes han seguido el juicio, también pudieron escuchar un audio, en el que la actriz confiesa haber abusado de Johnny Depp.

Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada, pero te estaba golpeando, no dando un puñetazo. No sé cuál era el movimiento real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé, se puede escuchar en una parte del audio.

Depp ha testificado ya tres días consecutivos y, en ambas ocasiones, ha negado haber agredido físicamente a Heard.

"No te di un puñetazo, solo te golpeé. Lo siento por golpearte así, pero no te pegué un puñetazo" Amber Heard Exesposa de Johnny Depp “

En este tercer día de testimonio, la estrategia de los abogados de Heard fue leer ante los miembros del jurado aquellos mensajes de texto en los que Depp aludía a incidentes entre ambos y en los que él reconocía haber actuado de manera inadecuada.

Los abogados también leyeron mensajes en los que el actor usaba lenguaje despectivo contra su expareja.

El actor Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax después de que ella escribiera un artículo de opinión en The Washington Post en 2018 refiriéndose a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.