Vecna será el nuevo villano en Stranger Things 4

Cada vez falta menos para el estreno de Stranger Things 4 y ahora tenemos más detalles de quién será el villano de esta nueva temporada. También viene del Mundo del Revés y se llama Vecna.

Según adelantó la producción, es un trabajo de 90 % efectos prácticos y no efectos especiales. "Es básicamente un humano. Lo que ocurrió es que él estuvo sujeto a los distintos medio ambientes y locaciones del Mundo del Revés por 20 extraños años. Entonces está mutado y poseído”, explicó Barrie Gower, encargado del diseño del personaje.

“Parte de la tensión en esta temporada es gracias al surgimiento de esta gran maldad en Hawkins y, por primera vez, la ausencia de Once para ayudar. No sólo la falta de su presencia, sino que a finales de la temporada pasada ella perdió sus poderes. Así que a pesar de que sepa qué está ocurriendo en Hawkins, no puede ayudar como en el pasado”, explicó Ross Duffer.

La primera mitad de Stranger Things 4 llegará a Netflix el 27 de mayo.