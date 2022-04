La casa de la infancia de Paul McCartney será escenario para artistas no firmados

El hogar de Paul McCartney en su infancia, en donde el músico escribió algunos de los éxitos de The Beatles, abrirá sus puertas y será la casa de la nueva generación de artistas. The National Trust ha llevado la iniciativa para que los artistas no firmados tengan la posibilidad de interpretar sus canciones dentro de las mismas cuatro paredes en las que creció el ídolo.

La organización benéfica anunció que 20 Forthlin Road en Liverpool será un nuevo espacio creativo para que muchos no firmados toquen e interpreten su música. Este movimiento será conocido como The Forthlin Sessions, y todas las actuaciones serán grabadas y posteriormente publicitadas, logrando con esto ofrecer oportunidades vitales para que nuevos talentos musicales puedan llegar al público.

McCartney y su familia se establecieron en la famosa casa en 1955, allí el músico mantenía frecuentes ensayos y sesiones de escritura con John Lennon. En muchas ocasiones dijo que era simplemente una casa normal pero que tiene sus mejores recuerdos en ella.