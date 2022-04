¿Volverá? Liam Neeson tiene una condición para regresar a Star Wars

Falta menos para el estreno de Obi-Wan Kenobi en Disney +. Esta serie traerá nuevamente a Ewan McGregor en el papel del Jedi, pero ahora se ha vuelto a mencionar la chance de que Liam Neeson regrese a esta serie como Qui-Gon Jinn, el maestro de Kenobi. Y el propio Leeson habló al respecto.

En una entrevista con ComicBook negó completamente su participación en la serie, pero dejó abierta la puerta para un futuro regreso. Consultado al respecto, aseguró que volvería al papel, pero con la condición de que sea en una película y no en una serie de televisión.

"Oh, creo que sí, sí, sí, sí, creo que sí... si fuera una película. Sí, soy un poco snob cuando se trata de televisión, debo admitirlo, simplemente me gustan las pantallas grandes", dijo en la entrevista.

"No puedo creer que hayan pasado 24 años desde que hicimos The Phantom Menace , simplemente no puedo creer a dónde se ha ido el tiempo. Fue una experiencia increíble rodar esa película en Londres", agregó.