Zendaya contó si Tom Holland participó o no como extra en Euphoria

Los fanáticos de Tom Holland y Zendaya no podrían estar más contentos con la pareja que estos conformaron. A mediados de abril, la artista estuvo en el evento For Your Consideration y dio una entrevista en la alfombra roja en la cuál habló sobre lo que significa para ella contar con el amor y el apoyo del jóven británico.

Según dijo Zendaya, es genial tener ese apoyo y amor alrededor y que es algo muy necesario. Explicó que esto la ayudó a separarse de su personaje de la exitosa serie dramática de HBO, Euphoria. Para la joven modelo no es un trabajo fácil hacer esto, así que es algo bueno tener a alguien que la ayude a liberarse de vez en cuando.

Durante este evento de alfombra roja, Zendaya conversó también con Access Hollywood y fue consultada acerca de si era cierto el rumor de que Holland había hecho un cameo secreto en Euphoria. La artista no ha dado una respuesta directa y bromeó diciendo que podría ser cierto pero no puede confirmarlo ni negarlo.