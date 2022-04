Selena Gomez se hartó de que opinen de su figura

Selena Gomez se sinceró con sus seguidores en sus historias de Tik Tok, en las cuales les mandó un importante mensaje a sus haters. La superestrella de Only Murders in the Building llamó la atención a aquellos que disfrutan de avergonzar o burlarse de alguien por su figura corporal, y se dirigió a quienes sienten la necesidad de comentar sobre su apariencia.

En sus historias de Tik Tok, Gomez explicó que trata de limitar la comida chatarra, pero que a veces se deja llevar. Incluso dijo que trata de mantenerse delgada, pero de vez en cuando se deja llevar y compra cosas por fuera de la dieta. Sin embargo, afirmó que haga lo que haga, la gente nunca prepará de opinar acerca de su cuerpo.

Finalmente, terminó por contar que no le importa su peso porque la gente se queja de esos de todos modos. Anteriormente, la actriz explicó que sus problemas de salud que le causan fluctuaciones de peso debido al lupus que sufre desde pequeña.