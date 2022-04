¿Habrá más? Zack Snyder ilusiona a los fanáticos de Justice League

La versión de Zack Snyder de Justice League fue todo un éxito en cines y en HBO Max y ahora el director acaba de ilusionar a todos los fanáticos del Universo Extendido de DC.

Es que ahora el director publicó una imagen de los reels de su versión de Justice League. “Haciendo la verificación de impresión de mis copias de archivo de 35 mm de Justice League, es genial verlas proyectadas. #ZSJL”, es el mensaje con el que Zack Snyder ilusionó a sus seguidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/un-cd-de-musica-9abbbb84.jpg

Así como en su momento fue tendencia #ReleaseTheSnyderCut, ahora los fanáticos están haciendo tendencia el hashtag #RestoreTheSnyderVerse, que se traduce como reinstalen el SnyderVerse. Con esto, los fanáticos están pidiendo por películas como Man of Steel 2, Justice League 2 o el corte del director de Suicide Squad.

Por lo pronto, el Universo Extendido de DC tiene cintas programadas. Estas son Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl y Blue Beetle, entre otros proyectos.