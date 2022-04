Kim Kardashian volvió a enfrentar a su video sexual

Luego de 10 meses del final de la famosa tira Keeping Up with the Kardashians, el nuevo reality de la popular familia The Kardashians ha llegado a Hulu. Al igual que el capítulo debut del show de veinte temporadas, este también se centró en el video sexual de Kim Kardashian con el rapero Ray J.

En medio de un almuerzo familiar, Kim Kardashian notó algo extraño en uno de los juegos del iPad de su hijo Saint de seis años. Tras darse cuenta que decía “el nuevo video sexual de Kim”, todo comenzó de nuevo. Dicho video fue filmado cuando la magnate salió con el rapero Ray J en el 2003, haciéndose público en el 2007.

La famosa empresaria dijo que se suponía que es un metraje inédito de su viejo video sexual, por lo que es algo que no quiere que pase nuevamente tras 20 años, especialmente cuando es una gran fiesta y toda su familia estaba en la casa. Realmente es algo vergonzoso para ella, por lo que necesita bastante fuerza para lidiar con ello.