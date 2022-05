Francisca se casará este viernes 6 de mayo en La Romana

La dominicana Francisca Méndez, presentadora de Despierta América en Univision, ya reveló la fecha de su boda. “¡Me caso este 6 de mayo señores”, escribió en un tuit!.

A través del programa que conduce dijo que la ceremonia será celebrada en La Romana en la fecha señalada. A principios del mes de abril, Francisca estuvo en el país junto a su pareja y su hijo, donde ultimaban todos los detalles de la gran celebración.

Me caso este viernes 6 de mayo señores ?? — Francisca (@franciscaNBL) May 2, 2022

Luego de cancelar su matrimonio que se celebraría en un castillo de la Toscana en Italia, debido a la pandemia del COVID-19, Francisca y Zampogna, retomaron los planes de boda y en febrero pasado anunciaron que lo harían por la iglesia en la República Dominicana.

“De Italia nos vamos a República Dominicana. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará, y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra", dijo la dominicana al hacer el anuncio en febrero.