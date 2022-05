Camila Cabello cuenta la razón por la que audicionó para este rol

Camila Cabello ha sido una de las grandes invitadas al segmento Carpool Karaoke en The Late Late Show de James Corden, en el cuál reveló una divertida anécdota. Mientras hacía el clásico recorrido con el auto junto al humorista, confesó que la gran razón por la que audicionó para The X Factor fue por su enamoramiento por Harry Styles.

Según la cubana, cuando tenía 15 años era una gran fanática de One Directon, por lo que no podía dejar de intentar hacer una audición en X Factor, programa en el que podrían a llegar a aparecer los integrantes de la boy band. Cuando terminó de hacer su confesión dijo que era muy vergonzoso pero no contuvo las risas.

La artista también contó que tenía un plan para casarse con Harry Styles, incluso dijo que tenía un plan B por si no funcionaba su matrimonio que era convertirse en cantante y enamorar al chico. Parece que pudo realizar una sola parte de su plan, pero gracias a ello logró realizar una carrera espectacular en la industria.