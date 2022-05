La precuela de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, llegará a HBO Max. ( FUENTE EXTERNA )

House of the Dragon será una precuela de Game of Thrones que lleva un largo tiempo en producción. Ahora ya tenemos una fecha oficial para su estreno en HBO Max.

"Basada en el libro Fire & Blood de George RR Martin, la serie contará la historia de la Casa Targaryen (también conocida como la Casa que nos dio a la Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen) y tendrá lugar 300 años antes de los eventos de Game of Thrones", dice la sinopsis oficial de House of the Dragon.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

La serie se estrenará en HBO Max el 21 de agosto de este año. Hasta ahora solo se conoce que será una temporada de 10 episodios.

El reparto estará compuesto por Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Emily Carey y Milli Alcock.