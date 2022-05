Tres habilidades de comunicación que son cruciales para el éxito de ventas

La buena comunicación es crucial para llevar a cabo cualquier tarea. Y más para las ventas, ya que no se puede realizar una venta si no has demostrado el valor correspondiente al producto o servicio a ofrecer.

La raíz del éxito en las ventas es la capacidad de poder reunir y proporcionar la información necesaria para vender lo disponible. La propuesta, el precio e incluso las características del producto no importan a menos que se sea capaz de conseguir comunicar lo que se quiere.

Ahora te comentamos cuales son las 3 habilidades de comunicación más importantes para lograr el éxito:

Prestar toda la atención:

La venta puede ser una carrera llena de presión, así que es comprensible que un cliente pueda vagar e irse de lo que se le está vendiendo. Se tiene que dedicar el 100% de la atención a cada acción que se lleva a cabo, sin perder ningún detalle.

Practicar la escucha activa:

No solo se tiene que escuchar, sino que además se tiene que escuchar de forma activa. De lo contrario la conversación no irá a ninguna parte alguna. Muy a menudo, los vendedores están esperando su turno para hablar o pensar en qué decir a continuación.

Leer el lenguaje corporal y controlar el propio:

La misma frase dicha por alguien que sonríe, que mira directamente a los ojos, es algo que se recibe de manera muy diferente y que cuando estás mirando a lo lejos y con los hombros caídos. El lenguaje corporal a menudo revela la verdadera intención o significado.