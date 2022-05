¡Paren todo! Kourtney Kardashian y Travis Barker no están casados

¡Es una sorpresa! La historia sobre Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes se habrían casado en secreto en Las Vegas, parece no ser tal como la habíamos escuchado. Es que ahora, nuevos reportes desde el seno de la familia aseguraron a The New York Post no están casados legalmente.

"Sin licencia", es la aclaración de la propia Kourtney Kardashian en un posteo junto a Travis. “El evento tuvo lugar, pero no hay nada firmado en el papel”, asegura la misma fuente que agrega que la pareja nunca llegó a hacerse con una licencia matrimonial.

Así las cosas, el enlace celebrado en la capilla One Love tan solo unas horas después de la gala de los Grammy, sólo tiene carácter simbólico y romántico.